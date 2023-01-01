Курс валют у Луцьку 4 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 43.12, а продають за – 43.68.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 лютого готівковий курс долара становить 39.93, продають його за 40.20.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 43.12, а продають за – 43.68.Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,25.

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