Курс валют у Луцьку 4 лютого
Сьогодні, 09:15
4 лютого готівковий курс долара становить 39.93, продають його за 40.20.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.12, а продають за – 43.68.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,25.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.12, а продають за – 43.68.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,25.
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