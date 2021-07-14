В Україні змінили умови іпотеки для молоді: головні нововведення

В Україні змінили умови іпотеки для молоді: головні нововведення
З 1 лютого Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву оновив умови іпотечного кредитування молоді для придбання власного житла.

Про це повідомила заступник Міністра розвитку, громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська, йдеться на сайті Кабміну.

«Зміни до Порядку надання молодим сім’ям або одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва та придбання житла стали значно вигіднішими. Адже відтепер кредит можна оформити під 7% річних, при цьому перший внесок становить лише 6% від вартості житла. Це досить вигідні умови для молодих людей поліпшити свої житлові умови», — зазначила Наталія Козловська.

Відтак кредитування за програмою можуть отримати молоді сім’ї або одинокі молоді люди, вік яких сягає до 35 років, а також вчені до 40 років. Такий кредит можна оформити на термін до 20 років.

Особи-претенденти на участь у програмі повинні перебувати на відповідному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов або ж у цих осіб відсутнє у власності житло, окрім житла на території, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією. Також кожен член сім’ї не повинен володіти житлом, площа якого становить понад 13,65 кв. м.

Відповідне кредитування здійснює Держмолодьжитло на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки коштом їх статутного капіталу, сформованого Міністерством розвитку громад та територій України.

Детально про умови молодіжного кредитування можна прочитати на сайті Держмолодьжитла.


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Теги: кредит, житло, іпотека
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