Повідомили, скільки російських військових перебувають у Білорусі і чи достатньо цього для наступу

Повідомили, скільки російських військових перебувають у Білорусі і чи достатньо цього для наступу
Українська розвідка фіксує близько 9 тисяч військовослужбовців РФ, які перебувають на території Білорусі.

Про це в ефірі Суспільного повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На напрямку Білорусі на даний момент Росія не має необхідного ударного угруповання, яке б могло здійснити повномасштабне вторгнення. Загалом ми відзначаємо близько 9 тисяч військовослужбовців РФ, які перебувають на території Білорусі. Раніше ми відмічали близько 11 тисяч. Треба розуміти, що Росія використовує Білорусь також як майданчик для проведення навчань та підготовки своїх підрозділів. То ті підрозділи, які вже пройшли підготовку, були виведені з території Білорусі на територію Росії. Поряд нашого кордону ми не відзначаємо переміщення ні військової техніки, ні особового складу чи то підрозділів Росії, чи то Білорусі", — розповів Демченко.

Він додав, що на кордоні з Росією на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині "також потужного угруповання поки не відзначається".

"Росія продовжує свої терористичні дії, щоденно обстрілюючи прикордоння України. Це вона робить ще з квітня, коли фактично ворога було відкинуто за межі кордону у межах Чернігівщини та Сумщини. Тільки протягом січня нами зафіксовано більше 250 обстрілів цих територій, які Росія вчинила зі своєї території. Для цього вона застосовує і танки, і міномети, і артилерію, непоодинокі випадки застосування авіації", — наголосив Демченко.

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Теги: Андрій Демченко, Білорусь
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