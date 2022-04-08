У районі на Волині оголосили триденну жалобу





У районі оголосили триденну жалобу – протягом 3, 4, 5 лютого 2023 року.



Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, йдеться на сайті РДА.



Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підступний ворог обірвав життя Олександра Зелінка з села Лишнівка Прилісненської громади Камінь-Каширського району.У районі оголосили триденну жалобу – протягом 3, 4, 5 лютого 2023 року.Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації, йдеться на сайті РДА.Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України!

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