У районі на Волині оголосили триденну жалобу

У районі на Волині оголосили триденну жалобу
Підступний ворог обірвав життя Олександра Зелінка з села Лишнівка Прилісненської громади Камінь-Каширського району.

У районі оголосили триденну жалобу – протягом 3, 4, 5 лютого 2023 року.

Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, йдеться на сайті РДА.

Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України!

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Теги: Олександр Зелінко, жалоба
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