У районі на Волині оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 05:35
Підступний ворог обірвав життя Олександра Зелінка з села Лишнівка Прилісненської громади Камінь-Каширського району.
У районі оголосили триденну жалобу – протягом 3, 4, 5 лютого 2023 року.
Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, йдеться на сайті РДА.
Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У районі оголосили триденну жалобу – протягом 3, 4, 5 лютого 2023 року.
Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, йдеться на сайті РДА.
Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки російських військових перебувають у Білорусі і чи достатньо цього для наступу
Сьогодні, 07:08
У районі на Волині оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 05:35
Чому посеред дня у Луцьку світять ліхтарі. Відео
Сьогодні, 01:00
4 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа