На війні загинув 23-річний Олександр Зелінко з Волині

Зелінка Олександра Андрійовича 10.03.1999 року народження, уродженця села Лишнівка Прилісненської громади.



Про це



Олександр Зелінко загинув учора, 2 лютого, під час виконання бойового завдання в ході відсічі агресії російської федерації.



"Він тільки починав жити, любити, мріяти, але віддав життя за Батьківщину, за наше з вами мирне небо та мрії. Він був дуже доброю і світлою людиною", - йдеться у повідомленні громади.



Герої не вмирають! Вічна та світла пам'ять Захиснику України!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття усім, хто знав та любив Олександра!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 лютого, підтвердили факт трагічної загибелі10.03.1999 року народження, уродженця села Лишнівка Прилісненської громади.Про це повідомляють на офіційній сторінці громади.Олександр Зелінко загинув учора, 2 лютого, під час виконання бойового завдання в ході відсічі агресії російської федерації."Він тільки починав жити, любити, мріяти, але віддав життя за Батьківщину, за наше з вами мирне небо та мрії. Він був дуже доброю і світлою людиною", - йдеться у повідомленні громади.Герої не вмирають! Вічна та світла пам'ять Захиснику України!

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