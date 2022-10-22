На війні загинув 23-річний Олександр Зелінко з Волині

На війні загинув 23-річний Олександр Зелінко з Волині
Сьогодні, 3 лютого, підтвердили факт трагічної загибелі Зелінка Олександра Андрійовича 10.03.1999 року народження, уродженця села Лишнівка Прилісненської громади.

Про це повідомляють на офіційній сторінці громади.

Олександр Зелінко загинув учора, 2 лютого, під час виконання бойового завдання в ході відсічі агресії російської федерації.

"Він тільки починав жити, любити, мріяти, але віддав життя за Батьківщину, за наше з вами мирне небо та мрії. Він був дуже доброю і світлою людиною", - йдеться у повідомленні громади.

Герої не вмирають! Вічна та світла пам'ять Захиснику України!

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття усім, хто знав та любив Олександра!

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Теги: Олександр Зелінко, загибель, війна
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