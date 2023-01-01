США оголосили про новий пакет допомоги для України майже на 2,2 мільярда доларів. ЩО ОТРИМАЄ УКРАЇНА

США оголосили про новий пакет допомоги для України майже на 2,2 мільярда доларів. ЩО ОТРИМАЄ УКРАЇНА
У США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму в 2,2 мільярда доларів.

Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер на брифінгу, зазначивши, що, зокрема, включатиме цей пакет, пише УНІАН.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяють новий пакет допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. Пакет включає у себе протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні і далекобійні ракети для HIMARS", - заявив він.

Новий пакет допомоги США 3 лютого - що отримає Україна

- боєприпаси для HIMARS;
- 120-мм мінометні міни;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- 181 мінно-вибухозахисна машина із захистом від засідок (MRAP);
- 190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та відповідними боєприпасами для боротьби з безпілотниками;
- 250 протитанкових ракетних комплексів Javelin;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- 2 тисячі протитанкових ракет;
- дві зенітно-ракетні установки HAWK;
- боєприпаси для підриву;
- зенітні гармати та боєприпаси.

Як відомо, за весь час після повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні військову допомогу на загальну суму близько 30 мільярдів доларів.

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Теги: США, допомога, озброєння
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