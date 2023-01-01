Про «Леопарди», театр і рисових магнатів: добрі новини від ВолиньPost за 3 лютого
Сьогодні, 23:10
Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 3 лютого, ми писали про таке:
Іспанія відправить до України 20 БТР і розконсервує танки Leopard
Найближчими днями Іспанії відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113, причому частина з них буде у мінометній версії.
БТР надійдуть вже наступного тижня, а танки будуть проходити процес розконсервації. Про це розповіла очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес.
На Волині та Тернопільщині відкриють 5 нових монастирів
Під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Києві розглянули питання про створення нових монастирів. Ініціаторами відкриття нових монастирів призначення їхніх очільників були митрополит Луцький і Волинський Михаїл та архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Нові обителі з`являться на Волині та Тернопільщині.
Рисові магнати з волинським корінням передали в Україну з Парагваю понад 20 тонн зерна
У жителя села Поромів Володимирського району Івана Клекоця у телефоні чимало контактів з Парагваю. Там у нього одинадцять тіток і дядьків, а ще більше племінників. Чоловік навіть пів року гостював у них. Все дивувало у далекій країні, а найбільше рисові плантації, бо його родичі мають їх кілька тисяч гектарів і вважаються справжніми магнатами.
Незважаючи на відстань, родичі з Парагваю стежать за страшними подіями в Україні. Телефонуючи, запитують, чи не бомблять Поромів, довколишні території.
"Нещодавно отримали з Парагваю у Польщу 22 тонни рису від наших родичів. Передамо його у постраждалі села та міста на Сході України нашим воїнам, – каже Іван Клекоць. – Хто як може, так і робить свій внесок у перемогу. Ми всі християни і повинні підтримувати нужденних у біді. Приємно, що до добрих справ долучаються з усіх куточків світу. Бог з нами, а перемога – за нами".
Волиняни привезли медалі з міжнародного турніру з французького боксу
У турнірі Budapest Savate OPEN медалі завоювали три волинські спортсмени. Так, волинянка Анастасія Коновальчук з Луцька стала найсильнішою у ваговій категорії-52кг, срібним призером у ваговій категорії -65 кг став Назар Костюк, а бронзову нагороду завоював Богдан Хвищук.
За минулу добу Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак та 4 танки
За минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ. Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб,
танків ‒ 3215 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
артилерійських систем – 2215 (+3) од,
РСЗВ – 460 (+2) од,
засобів ППО ‒ 222 (+0) од,
літаків – 294 (+1) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
крилатих ракет ‒ 796 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 202 (+2).
У волинському драмтеатрі – довгоочікувана прем'єра «Хай живе любов»
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка анонсує прем'єру «Хай живе любов».
У рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про що вистава, скільки коштують та де придбати квитки.
Аби дізнатися, натисніть на заголовок
Волинські військові отримали комплекси «Starlink»
"Сьогодні передали системи супутникового зв’язку прикордонникам, нацгвардійцям та тероборонівцям Волині. Адже резервний та надійний зв’язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових", - йдеться в повідомленні голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 1
«Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 . Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю в Берліні, не повідомивши жодних подробиць», – йдеться у повідомленні офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебешрайта.
За інформацією Spiegel, 29 моделей Leopard 1 вже готові до використання та передачі.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іспанія відправить до України 20 БТР і розконсервує танки Leopard
Найближчими днями Іспанії відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113, причому частина з них буде у мінометній версії.
БТР надійдуть вже наступного тижня, а танки будуть проходити процес розконсервації. Про це розповіла очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес.
На Волині та Тернопільщині відкриють 5 нових монастирів
Під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Києві розглянули питання про створення нових монастирів. Ініціаторами відкриття нових монастирів призначення їхніх очільників були митрополит Луцький і Волинський Михаїл та архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Нові обителі з`являться на Волині та Тернопільщині.
Рисові магнати з волинським корінням передали в Україну з Парагваю понад 20 тонн зерна
У жителя села Поромів Володимирського району Івана Клекоця у телефоні чимало контактів з Парагваю. Там у нього одинадцять тіток і дядьків, а ще більше племінників. Чоловік навіть пів року гостював у них. Все дивувало у далекій країні, а найбільше рисові плантації, бо його родичі мають їх кілька тисяч гектарів і вважаються справжніми магнатами.
Незважаючи на відстань, родичі з Парагваю стежать за страшними подіями в Україні. Телефонуючи, запитують, чи не бомблять Поромів, довколишні території.
"Нещодавно отримали з Парагваю у Польщу 22 тонни рису від наших родичів. Передамо його у постраждалі села та міста на Сході України нашим воїнам, – каже Іван Клекоць. – Хто як може, так і робить свій внесок у перемогу. Ми всі християни і повинні підтримувати нужденних у біді. Приємно, що до добрих справ долучаються з усіх куточків світу. Бог з нами, а перемога – за нами".
Волиняни привезли медалі з міжнародного турніру з французького боксу
У турнірі Budapest Savate OPEN медалі завоювали три волинські спортсмени. Так, волинянка Анастасія Коновальчук з Луцька стала найсильнішою у ваговій категорії-52кг, срібним призером у ваговій категорії -65 кг став Назар Костюк, а бронзову нагороду завоював Богдан Хвищук.
За минулу добу Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак та 4 танки
За минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ. Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб,
танків ‒ 3215 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
артилерійських систем – 2215 (+3) од,
РСЗВ – 460 (+2) од,
засобів ППО ‒ 222 (+0) од,
літаків – 294 (+1) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
крилатих ракет ‒ 796 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 202 (+2).
У волинському драмтеатрі – довгоочікувана прем'єра «Хай живе любов»
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка анонсує прем'єру «Хай живе любов».
У рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про що вистава, скільки коштують та де придбати квитки.
Аби дізнатися, натисніть на заголовок
Волинські військові отримали комплекси «Starlink»
"Сьогодні передали системи супутникового зв’язку прикордонникам, нацгвардійцям та тероборонівцям Волині. Адже резервний та надійний зв’язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових", - йдеться в повідомленні голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 1
«Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 . Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю в Берліні, не повідомивши жодних подробиць», – йдеться у повідомленні офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебешрайта.
За інформацією Spiegel, 29 моделей Leopard 1 вже готові до використання та передачі.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Про «Леопарди», театр і рисових магнатів: добрі новини від ВолиньPost за 3 лютого
Сьогодні, 23:10
США оголосили про новий пакет допомоги для України майже на 2,2 мільярда доларів. ЩО ОТРИМАЄ УКРАЇНА
Сьогодні, 22:00
На війні загинув 23-річний Олександр Зелінко з Волині
Сьогодні, 21:20
Колишньому голові Херсонської ОВА повідомили про підозру
Сьогодні, 20:22
Медіа