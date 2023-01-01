Про «Леопарди», театр і рисових магнатів: добрі новини від ВолиньPost за 3 лютого

Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Найближчими днями Іспанії відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113, причому частина з них буде у мінометній версії.БТР надійдуть вже наступного тижня, а танки будуть проходити процес розконсервації. Про це розповіла очільниця іспанського МіноборониПід час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Києві розглянули питання про створення нових монастирів. Ініціаторами відкриття нових монастирів призначення їхніх очільників були митрополит Луцький і Волинськийта архієпископ Тернопільський і Кременецький. Нові обителі з`являться на Волині та Тернопільщині.У жителя села Поромів Володимирського районуу телефоні чимало контактів з Парагваю. Там у нього одинадцять тіток і дядьків, а ще більше племінників. Чоловік навіть пів року гостював у них. Все дивувало у далекій країні, а найбільше рисові плантації, бо його родичі мають їх кілька тисяч гектарів і вважаються справжніми магнатами.Незважаючи на відстань, родичі з Парагваю стежать за страшними подіями в Україні. Телефонуючи, запитують, чи не бомблять Поромів, довколишні території."Нещодавно отримали з Парагваю у Польщу 22 тонни рису від наших родичів. Передамо його у постраждалі села та міста на Сході України нашим воїнам, – каже Іван Клекоць. – Хто як може, так і робить свій внесок у перемогу. Ми всі християни і повинні підтримувати нужденних у біді. Приємно, що до добрих справ долучаються з усіх куточків світу. Бог з нами, а перемога – за нами".У турнірі Budapest Savate OPEN медалі завоювали три волинські спортсмени. Так, волинянказ Луцька стала найсильнішою у ваговій категорії-52кг, срібним призером у ваговій категорії -65 кг став, а бронзову нагороду завоювавЗа минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ. Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб,танків ‒ 3215 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,артилерійських систем – 2215 (+3) од,РСЗВ – 460 (+2) од,засобів ППО ‒ 222 (+0) од,літаків – 294 (+1) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),крилатих ракет ‒ 796 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,спеціальної техніки ‒ 202 (+2).Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка анонсує прем'єруУ рубрицірозповідаємо про що вистава, скільки коштують та де придбати квитки."Сьогодні передали системи супутникового зв’язку прикордонникам, нацгвардійцям та тероборонівцям Волині. Адже резервний та надійний зв’язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових", - йдеться в повідомленні голови Волинської ОВА«Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 . Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю в Берліні, не повідомивши жодних подробиць», – йдеться у повідомленні офіційного представника уряду ФРНЗа інформацією Spiegel, 29 моделей Leopard 1 вже готові до використання та передачі.