За минулу добу Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак та 4 танки

За минулу добу Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак та 4 танки
За минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3215 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,

артилерійських систем – 2215 (+3) од,

РСЗВ – 460 (+2) од,

засоби ППО ‒ 222 (+0) од,

літаків – 294 (+1) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 202 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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