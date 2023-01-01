За минулу добу Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак та 4 танки
Сьогодні, 09:15
За минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3215 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
артилерійських систем – 2215 (+3) од,
РСЗВ – 460 (+2) од,
засоби ППО ‒ 222 (+0) од,
літаків – 294 (+1) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 202 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3215 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
артилерійських систем – 2215 (+3) од,
РСЗВ – 460 (+2) од,
засоби ППО ‒ 222 (+0) од,
літаків – 294 (+1) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 202 (+2).
Дані уточнюються.
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