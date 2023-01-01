За минулу добу Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак та 4 танки





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3215 (+4) од,



бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,



артилерійських систем – 2215 (+3) од,



РСЗВ – 460 (+2) од,



засоби ППО ‒ 222 (+0) од,



літаків – 294 (+1) од,



гелікоптерів – 284 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),



крилаті ракети ‒ 796 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,



спеціальна техніка ‒ 202 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,танків ‒ 3215 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,артилерійських систем – 2215 (+3) од,РСЗВ – 460 (+2) од,засоби ППО ‒ 222 (+0) од,літаків – 294 (+1) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),крилаті ракети ‒ 796 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,спеціальна техніка ‒ 202 (+2).Дані уточнюються.

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