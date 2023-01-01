Курс валют у Луцьку 3 лютого
Сьогодні, 09:00
3 лютого готівковий курс долара становить 40.00, продають його за 40.20.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.36, а продають за – 43.74.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,28.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.36, а продають за – 43.74.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,28.
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