Курс валют у Луцьку 3 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 43.36, а продають за – 43.74.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,28.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 лютого готівковий курс долара становить 40.00, продають його за 40.20.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 43.36, а продають за – 43.74.Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,28.

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