Зеленський відповів, чому підписав закон про посилення відповідальності військових

Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових.



Про це йдеться у відповіді Зеленського



"Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни", - йдеться в повідомленні.



Зеленський зазначає, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.



"Закон дозволить не лише посилити відповідальність за

вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених в

бойовій обстановці, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу. З метою удосконалення механізму застосування до військовослужбовців відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення мною ініційовано перед Кабінетом Міністрів України додаткове опрацювання порушеного питання", - зазначив Зеленський.



Президент заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права. Він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі, дотримання військової дисципліни.



Нагадаємо, що 24 січня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвідповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових.Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію на сайті президента "Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни", - йдеться в повідомленні.Зеленський зазначає, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУта командирів військових частин."Закон дозволить не лише посилити відповідальність завчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених вбойовій обстановці, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу. З метою удосконалення механізму застосування до військовослужбовців відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення мною ініційовано перед Кабінетом Міністрів України додаткове опрацювання порушеного питання", - зазначив Зеленський.Президент заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права. Він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі, дотримання військової дисципліни.Нагадаємо, що 24 січня Зеленський підписав законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.

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