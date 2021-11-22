Лісівничий молодіжний центр у Воротневі займається екореабілітацією

Лісівничий молодіжний центр у Воротневі займається екореабілітацією
У Лісівничому молодіжному центрі через війну у організованих заходах та проєктах почали робити акцент на екореабілітації.

Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.

«Розуміємо, що війна, яка вже стала тривалою, тільки збільшуватиме потребу в такій роботі. Тому будемо продовжувати і вдосконалюватися», - наголошує директор Поліського лісового офісу Олександр Кватирко.

Керівник Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук розповіла, що до 24 лютого Лісівничий центр у Воротневі був зоною комфорту, відпочинку та місцем реалізації іміджевих міжнародних проектів.

"Війна по своєму розставила пріоритети. Ми не перестали працювати з дітьми та молоддю, але важливішою стала робота з вразливими категоріями. Це - наші військові, їхні сім’ї, особлива увага - родинам загиблих та тих, хто змушений був покинути свою домівку через війну. Бачити їхні посмішки - найвища нагорода. Тож працюємо.
Ось цьому дубу 350 років . Він пережив не одну війну. Сильний і величний - як наша незламна країна та їі люди", - сказала очільниця центру.


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Теги: Воротнів, екореабілітація, Волинь
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Коментарі 1
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І як ще ви того дуба не зрізали? Скільки там таких було, де вони?
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