Лісівничий молодіжний центр у Воротневі займається екореабілітацією

У Лісівничому молодіжному центрі через війну у організованих заходах та проєктах почали робити акцент на екореабілітації.Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.«Розуміємо, що війна, яка вже стала тривалою, тільки збільшуватиме потребу в такій роботі. Тому будемо продовжувати і вдосконалюватися», - наголошує директор Поліського лісового офісу Олександр Кватирко.Керівник Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук розповіла, що до 24 лютого Лісівничий центр у Воротневі був зоною комфорту, відпочинку та місцем реалізації іміджевих міжнародних проектів."Війна по своєму розставила пріоритети. Ми не перестали працювати з дітьми та молоддю, але важливішою стала робота з вразливими категоріями. Це - наші військові, їхні сім’ї, особлива увага - родинам загиблих та тих, хто змушений був покинути свою домівку через війну. Бачити їхні посмішки - найвища нагорода. Тож працюємо.Ось цьому дубу 350 років . Він пережив не одну війну. Сильний і величний - як наша незламна країна та їі люди", - сказала очільниця центру.