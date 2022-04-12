Волиняни привезли медалі з міжнародного турніру з французького боксу

Волиняни привезли медалі з міжнародного турніру з французького боксу
Спортсмени, які представляють Волинь, взяли участь у міжнародному турнірі з французького боксу у Будапешті у складі збірної України.

У турнірі Budapest Savate OPEN медалі завоювали три волинські спортсмени. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Української Федерації Французького боксу Сават.

Так, волинянка Анастасія Коновальчук з Луцька стала найсильнішою у ваговій категорії-52кг, срібним призером у ваговій категорії -65 кг став Назар Костюк, а бронзову нагороду завоював Богдан Хвищук.

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Теги: спорт, Волинь, бокс
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