Волиняни привезли медалі з міжнародного турніру з французького боксу





У турнірі Budapest Savate OPEN медалі завоювали три волинські спортсмени. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Української Федерації Французького боксу Сават.



Так, волинянка Анастасія Коновальчук з Луцька стала найсильнішою у ваговій категорії-52кг, срібним призером у ваговій категорії -65 кг став Назар Костюк, а бронзову нагороду завоював Богдан Хвищук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмени, які представляють Волинь, взяли участь у міжнародному турнірі з французького боксу у Будапешті у складі збірної України.У турнірі Budapest Savate OPEN медалі завоювали три волинські спортсмени. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Української Федерації Французького боксу Сават.Так, волинянказ Луцька стала найсильнішою у ваговій категорії-52кг, срібним призером у ваговій категорії -65 кг став, а бронзову нагороду завоював

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію