Волиняни привезли медалі з міжнародного турніру з французького боксу
Сьогодні, 07:33
Спортсмени, які представляють Волинь, взяли участь у міжнародному турнірі з французького боксу у Будапешті у складі збірної України.
У турнірі Budapest Savate OPEN медалі завоювали три волинські спортсмени. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Української Федерації Французького боксу Сават.
Так, волинянка Анастасія Коновальчук з Луцька стала найсильнішою у ваговій категорії-52кг, срібним призером у ваговій категорії -65 кг став Назар Костюк, а бронзову нагороду завоював Богдан Хвищук.
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У турнірі Budapest Savate OPEN медалі завоювали три волинські спортсмени. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Української Федерації Французького боксу Сават.
Так, волинянка Анастасія Коновальчук з Луцька стала найсильнішою у ваговій категорії-52кг, срібним призером у ваговій категорії -65 кг став Назар Костюк, а бронзову нагороду завоював Богдан Хвищук.
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