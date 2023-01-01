На Волині та Тернопільщині відкриють 5 нових монастирів

На Волині та Тернопільщині відкриють 5 нових монастирів
На території Волинської та Тернопіьської єпархій відкриють нові монастирі.

Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Києві.

Під час засідання розглянули питання про створення нових монастирів. Ініціаторами відкриття нових монастирів призначення їхніх очільників були митрополит Луцький і Волинський Михаїл та архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.Нові обителі з`являться на Волині та Тернопільщині.

Також під час засідання Синоду вирішили змінити титул єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея. У зв’язку зі зміною назви м. Володимир-Волинський Волинської області на м. Володимир був змінений титул Преосвященного єпископа Матфея на Володимирський і Нововолинський.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній видав указ про возведення у сан архієпископа - очільника Володимир-Волинської єпархії ПЦУ Матфея.

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Теги: Волинь, ПЦУ, Тернопільщина
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Коментарі 1
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Треба більше монастирів. Хоч би по 10 в кожній області. Будуть молитись і цим досягнемо перемоги. Та й бикам племінним буде де переховуватись від мобілізації і від реального життя. Треба ще в Карпатах довбати печери, і з державним,звичайно, фінансуванням. 21-ше століття ж на вулиці.
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