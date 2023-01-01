На Волині та Тернопільщині відкриють 5 нових монастирів

На території Волинської та Тернопіьської єпархій відкриють нові монастирі.Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Києві.Під час засідання розглянули питання про створення нових монастирів. Ініціаторами відкриття нових монастирів призначення їхніх очільників були митрополит Луцький і Волинський Михаїл та архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.Нові обителі з`являться на Волині та Тернопільщині.Також під час засідання Синоду вирішили змінити титул єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея. У зв’язку зі зміною назви м. Володимир-Волинський Волинської області на м. Володимир був змінений титул Преосвященного єпископа Матфея на Володимирський і Нововолинський.Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній видав указ про