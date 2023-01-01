На Волині та Тернопільщині відкриють 5 нових монастирів
Сьогодні, 05:26
На території Волинської та Тернопіьської єпархій відкриють нові монастирі.
Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Києві.
Під час засідання розглянули питання про створення нових монастирів. Ініціаторами відкриття нових монастирів призначення їхніх очільників були митрополит Луцький і Волинський Михаїл та архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.Нові обителі з`являться на Волині та Тернопільщині.
Також під час засідання Синоду вирішили змінити титул єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея. У зв’язку зі зміною назви м. Володимир-Волинський Волинської області на м. Володимир був змінений титул Преосвященного єпископа Матфея на Володимирський і Нововолинський.
Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній видав указ про возведення у сан архієпископа - очільника Володимир-Волинської єпархії ПЦУ Матфея.
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Про це стало відомо під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Києві.
Під час засідання розглянули питання про створення нових монастирів. Ініціаторами відкриття нових монастирів призначення їхніх очільників були митрополит Луцький і Волинський Михаїл та архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.Нові обителі з`являться на Волині та Тернопільщині.
Також під час засідання Синоду вирішили змінити титул єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея. У зв’язку зі зміною назви м. Володимир-Волинський Волинської області на м. Володимир був змінений титул Преосвященного єпископа Матфея на Володимирський і Нововолинський.
Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній видав указ про возведення у сан архієпископа - очільника Володимир-Волинської єпархії ПЦУ Матфея.
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Коментарі 1
Треба більше монастирів. Хоч би по 10 в кожній області. Будуть молитись і цим досягнемо перемоги. Та й бикам племінним буде де переховуватись від мобілізації і від реального життя. Треба ще в Карпатах довбати печери, і з державним,звичайно, фінансуванням. 21-ше століття ж на вулиці.
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