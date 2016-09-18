Колишній «волинянин» гратиме за клуб УПЛ

Колишній «волинянин» гратиме за клуб УПЛ
ФК «Олександрія» підписав угоду зі СК «Дніпро-1» щодо оренди захисника Сергія Логінова.

Про підписання угоди повідомили на офіційному сайті ФК «Олександрія».

Контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

Сергій - вихованець дніпропетровського футболу. Професійну кар'єру розпочав у другій лізі чемпіонату України виступами за команду «Дніпро-75» (Дніпропетровськ).

Свого часу оборонець захищав кольори луцької "Волині". З липня 2015 по 2017 рік зіграв у складі "хрестоносців" 34 матчі.

Грав за клуби: «Динамо-2», «Прикарпаття», «Судува» (Литва), «Кремінь», «Ворскла», «Волинь» та «Дніпро-1».

У складі збірної України U19 став чемпіоном Європи 2009 року.

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Теги: футбол, Волинь, Олександрія
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