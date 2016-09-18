Колишній «волинянин» гратиме за клуб УПЛ
Сьогодні, 02:18
ФК «Олександрія» підписав угоду зі СК «Дніпро-1» щодо оренди захисника Сергія Логінова.
Про підписання угоди повідомили на офіційному сайті ФК «Олександрія».
Контракт розрахований до 30 червня 2023 року.
Сергій - вихованець дніпропетровського футболу. Професійну кар'єру розпочав у другій лізі чемпіонату України виступами за команду «Дніпро-75» (Дніпропетровськ).
Свого часу оборонець захищав кольори луцької "Волині". З липня 2015 по 2017 рік зіграв у складі "хрестоносців" 34 матчі.
Грав за клуби: «Динамо-2», «Прикарпаття», «Судува» (Литва), «Кремінь», «Ворскла», «Волинь» та «Дніпро-1».
У складі збірної України U19 став чемпіоном Європи 2009 року.
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Про підписання угоди повідомили на офіційному сайті ФК «Олександрія».
Контракт розрахований до 30 червня 2023 року.
Сергій - вихованець дніпропетровського футболу. Професійну кар'єру розпочав у другій лізі чемпіонату України виступами за команду «Дніпро-75» (Дніпропетровськ).
Свого часу оборонець захищав кольори луцької "Волині". З липня 2015 по 2017 рік зіграв у складі "хрестоносців" 34 матчі.
Грав за клуби: «Динамо-2», «Прикарпаття», «Судува» (Литва), «Кремінь», «Ворскла», «Волинь» та «Дніпро-1».
У складі збірної України U19 став чемпіоном Європи 2009 року.
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