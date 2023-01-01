3 лютого на Волині: гортаючи календар

3 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження відзначають сьогодні депутат Волинської обласної ради Олександр Бик (на фото), екс-начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської облдержадміністрації Андрій Ломага, журналісти Олена Мороз та Тетяна Хомич.

Іменинники цього дня Валеріан, Віктор, Євген, Максим, Тимофій.

Вітаємо усіх, у кого 3 лютого день народження чи день ангела. Бажаємо здоров’я, достатку, реалізації усіх життєвих планів.

3 лютого 1993 року був відновлений Шацький район.

Створений Шацький район був 1940 року, однак у 1963 році його приєднали до Любомльського.

3 лютого 1936 року народився заслужений журналіст України Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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