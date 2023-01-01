Іспанія відправить до України 20 БТР і розконсервує танки Leopard
Сьогодні, 01:15
Найближчими днями Іспанії відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113, причому частина з них буде у мінометній версії.
БТР надійдуть вже наступного тижня, а танки будуть проходити процес розконсервації. Про це розповіла очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес, - пише Канал24.
Самохідні міномети на базі стандартного армійського бронетранспортера M113 можуть надати артилеристам мобільність та захищеність.
Також Іспанія передасть Україні 4-6 бойових танків Leopard 2A4. Остаточна цифра переданої техніки залежатиме від стану 53 танків, які перебувають на базі зберігання в Сарагосі. Зараз Іспанія веде активні перемовини з промисловістю про можливості відновлення техніки.
Основна мета “танкової коаліції” – якомога швидше передати Україні першу техніку, щоб вже навесні ЗСУ мали два танкових батальйони.
Також Іспанія тренуватиме українські екіпажі. Планують, що термін навчання складатиме 2,5 місяці. У цей час проходитиме і модернізація техніки.
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БТР надійдуть вже наступного тижня, а танки будуть проходити процес розконсервації. Про це розповіла очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес, - пише Канал24.
Самохідні міномети на базі стандартного армійського бронетранспортера M113 можуть надати артилеристам мобільність та захищеність.
Також Іспанія передасть Україні 4-6 бойових танків Leopard 2A4. Остаточна цифра переданої техніки залежатиме від стану 53 танків, які перебувають на базі зберігання в Сарагосі. Зараз Іспанія веде активні перемовини з промисловістю про можливості відновлення техніки.
Основна мета “танкової коаліції” – якомога швидше передати Україні першу техніку, щоб вже навесні ЗСУ мали два танкових батальйони.
Також Іспанія тренуватиме українські екіпажі. Планують, що термін навчання складатиме 2,5 місяці. У цей час проходитиме і модернізація техніки.
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