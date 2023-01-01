Добрі новини від ВолиньPost за 2 лютого
02 лютий, 23:34
Кажуть, почався місяць, який не завершувався. Російські окупанти продовжують забирати життя синів і дочок України не лише на фронті. Вдаючись до ганебних обстрілів цивільної інфраструктури, гине український цвіт. Але нас не зламати!
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 2 лютого, ми писали про таке:
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 129030 (+610) осіб;
танків - 3211 (+2);
бойових броньованих машин - 6382 (+0);
артилерійських систем - 2212 (+5);
РСЗВ - 458 (+0);
засобів ППО - 222 (+1);
літаків - 293 (+0);
гелікоптерів - 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);
крилатих ракет - 796 (+0);
кораблів/катерів - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);
спеціальної техніки - 200 (+0).
У Луцьку збираються будувати багатоповерхівку для рятувальників
У Луцьку в мікрорайоні вулиці Карбишева збираються побудувати багатоквартирний будинок, щоб забезпечити житлом працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Наразі на квартирному обліку перебуває понад сотня волинських рятувальників.
Актори волинського драмтеатру відтворили з'їзд монархів 15 сторіччя у Луцьку. ВІДЕО
Актори Волинського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка напередодні саміту «Україна-ЄС», який відбудеться у п'ятницю у Києві, організували перформанс. Вони відтворили подію, яка відбулася майже 600 років тому. Ідеться про з'їзд монархів у 1429 році. Тоді до Луцького замку з’їхалося багато правителів із Європи, які упродовж двох тижнів обговорювали як політичні, так і релігійні питання.
Це реконструкція дуже важливої історичної події, яка відбулась у Луцьку майже шість століть тому: саме тоді у нашому місті побувало багато європейських правителів.
За задумом організаторів – це своєрідне посилання до сучасних лідерів, які мають зустрітися у Києві. «Агресорів хоч якось усмирити, приборкати ординців московитів» – проголошують учасники перформансу.
Громади Волині отримали 35 систем супутникового зв’язку «Starlink». ФОТО
Сьогодні, 2 лютого, передали керівникам районних адміністрацій системи «Starlink».
Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні
Напередодні саміту Україна-ЄС Рада Євросоюзу ухвалила заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про сьомий транш допомоги у 500 млн євро та 45 млн євро для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС (EUMAM Ukraine).
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 2 лютого, ми писали про таке:
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 129030 (+610) осіб;
танків - 3211 (+2);
бойових броньованих машин - 6382 (+0);
артилерійських систем - 2212 (+5);
РСЗВ - 458 (+0);
засобів ППО - 222 (+1);
літаків - 293 (+0);
гелікоптерів - 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);
крилатих ракет - 796 (+0);
кораблів/катерів - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);
спеціальної техніки - 200 (+0).
У Луцьку збираються будувати багатоповерхівку для рятувальників
У Луцьку в мікрорайоні вулиці Карбишева збираються побудувати багатоквартирний будинок, щоб забезпечити житлом працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Наразі на квартирному обліку перебуває понад сотня волинських рятувальників.
Актори волинського драмтеатру відтворили з'їзд монархів 15 сторіччя у Луцьку. ВІДЕО
Актори Волинського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка напередодні саміту «Україна-ЄС», який відбудеться у п'ятницю у Києві, організували перформанс. Вони відтворили подію, яка відбулася майже 600 років тому. Ідеться про з'їзд монархів у 1429 році. Тоді до Луцького замку з’їхалося багато правителів із Європи, які упродовж двох тижнів обговорювали як політичні, так і релігійні питання.
Це реконструкція дуже важливої історичної події, яка відбулась у Луцьку майже шість століть тому: саме тоді у нашому місті побувало багато європейських правителів.
За задумом організаторів – це своєрідне посилання до сучасних лідерів, які мають зустрітися у Києві. «Агресорів хоч якось усмирити, приборкати ординців московитів» – проголошують учасники перформансу.
Громади Волині отримали 35 систем супутникового зв’язку «Starlink». ФОТО
Сьогодні, 2 лютого, передали керівникам районних адміністрацій системи «Starlink».
Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні
Напередодні саміту Україна-ЄС Рада Євросоюзу ухвалила заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про сьомий транш допомоги у 500 млн євро та 45 млн євро для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС (EUMAM Ukraine).
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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