Добрі новини від ВолиньPost за 2 лютого

Кажуть, почався місяць, який не завершувався. Російські окупанти продовжують забирати життя синів і дочок України не лише на фронті. Вдаючись до ганебних обстрілів цивільної інфраструктури, гине український цвіт. Але нас не зламати!Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про якітрадиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:особового складу - близько 129030 (+610) осіб;танків - 3211 (+2);бойових броньованих машин - 6382 (+0);артилерійських систем - 2212 (+5);РСЗВ - 458 (+0);засобів ППО - 222 (+1);літаків - 293 (+0);гелікоптерів - 284 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);крилатих ракет - 796 (+0);кораблів/катерів - 18 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);спеціальної техніки - 200 (+0).У Луцьку в мікрорайоні вулиці Карбишева збираються побудувати багатоквартирний будинок, щоб забезпечити житлом працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Наразі на квартирному обліку перебуває понад сотня волинських рятувальників.Актори Волинського академічного обласного українськогомузично-драматичного театру імені Тараса Шевченка напередодні саміту «Україна-ЄС», який відбудеться у п'ятницю у Києві, організували перформанс. Вони відтворили подію, яка відбулася майже 600 років тому. Ідеться про з'їзд монархів у 1429 році. Тоді до Луцького замку з’їхалося багато правителів із Європи, які упродовж двох тижнів обговорювали як політичні, так і релігійні питання.Це реконструкція дуже важливої історичної події, яка відбулась у Луцьку майже шість століть тому: саме тоді у нашому місті побувало багато європейських правителів.За задумом організаторів – це своєрідне посилання до сучасних лідерів, які мають зустрітися у Києві. «Агресорів хоч якось усмирити, приборкати ординців московитів» – проголошують учасники перформансу.Сьогодні, 2 лютого, передали керівникам районних адміністрацій системи «Starlink».Напередодні саміту Україна-ЄС Рада Євросоюзу ухвалила заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про сьомий транш допомоги у 500 млн євро та 45 млн євро для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС (EUMAM Ukraine).