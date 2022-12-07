Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні





Про це, як пише



"Україна повинна отримати всю необхідну військову техніку та підготовку, потрібну для захисту своєї території та свого народу від агресивної війни з боку Росії. Вони не просто захищають свою країну, вони також захищають наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи надсилають чіткий сигнал у цей критичний час: ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.



Сьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС в рамках ЄФМ для України до 3,6 млрд євро.



Метою нового заходу допомоги на підтримку Збройних сил України, які проходять підготовку в рамках EUMAM Ukraine, є надання необхідного нелетального обладнання та матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності, пояснили в Раді ЄС.



"Мобілізація додаткової військової допомоги та підтримка Збройних сил України, які проходять підготовку в рамках EUMAM Ukraine, демонструє, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від ескалації незаконної агресії", - заявили у Раді ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні саміту Україна-ЄС Рада Євросоюзу ухвалила заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про сьомий транш допомоги у 500 млн євро та 45 млн євро для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС (EUMAM Ukraine).Про це, як пише "Європейська правда" , йдеться у повідомленні Ради ЄС."Україна повинна отримати всю необхідну військову техніку та підготовку, потрібну для захисту своєї території та свого народу від агресивної війни з боку Росії. Вони не просто захищають свою країну, вони також захищають наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи надсилають чіткий сигнал у цей критичний час: ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив високий представник ЄССьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС в рамках ЄФМ для України до 3,6 млрд євро.Метою нового заходу допомоги на підтримку Збройних сил України, які проходять підготовку в рамках EUMAM Ukraine, є надання необхідного нелетального обладнання та матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності, пояснили в Раді ЄС."Мобілізація додаткової військової допомоги та підтримка Збройних сил України, які проходять підготовку в рамках EUMAM Ukraine, демонструє, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від ескалації незаконної агресії", - заявили у Раді ЄС.

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