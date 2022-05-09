На Волині п'яний водій хотів підкупити патрульних
Сьогодні, 18:10
Учора, 1 лютого, близько 14 години, поліцейські групи реагування патрульної поліції зупинили у смт. Турійськ транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.
Про це розповідають у поліції Волині.
Спілкуючись із 36-річним керманичем, поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від запропонованого проходження тесту він відмовився, натомість запропонував поліцейським вирішити це питання на місці.
Попри попередження про відповідальність за такі дії, водій все-таки залишив інспекторам грошові кошти у сумі 3 тисячі гривень.
Поліцейські зафіксували це на нагрудну боді-камеру та відразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу, аби задокументувати факт хабарництва.
Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Разом з цим, у водія вилучили права на керування транспортним засобом та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
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Про це розповідають у поліції Волині.
Спілкуючись із 36-річним керманичем, поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від запропонованого проходження тесту він відмовився, натомість запропонував поліцейським вирішити це питання на місці.
Попри попередження про відповідальність за такі дії, водій все-таки залишив інспекторам грошові кошти у сумі 3 тисячі гривень.
Поліцейські зафіксували це на нагрудну боді-камеру та відразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу, аби задокументувати факт хабарництва.
Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Разом з цим, у водія вилучили права на керування транспортним засобом та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
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