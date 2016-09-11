Поліція затримала лучанина, який переховувався від покарання за смертельну ДТП на Ковельській
Сьогодні, 17:53
6 червня 2021 року водій, керуючи автомобілем Ford Focus на пішохідному переході на вулиці Ковельській у Луцьку збив трьох пішоходів – чоловіка та двох його дітей. 18 червня від отриманих в аварії травм один із хлопчиків помер. Чоловік від покарання ухилявся.
Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Луцький міськрайонний суд засудив водія до шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном три роки.
Але засуджений, уникаючи відбування покарання, переховувався. У зв’язку з цим поліцейські оголосили його в розшук.
Учора, 1 лютого, оперативники Луцького районного управління розшукали та затримали 31-річного засудженого. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі міста Луцька.
Після чого його направлять у місця позбавлення волі, для відбування покарання.
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Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Луцький міськрайонний суд засудив водія до шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном три роки.
Але засуджений, уникаючи відбування покарання, переховувався. У зв’язку з цим поліцейські оголосили його в розшук.
Учора, 1 лютого, оперативники Луцького районного управління розшукали та затримали 31-річного засудженого. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі міста Луцька.
Після чого його направлять у місця позбавлення волі, для відбування покарання.
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