У Ковелі прощалися із фотографом, який загинув за Україну, Максимом Бурдою. ФОТО

Максимом Бурдою – справжнім патріотом талановитим фотографом, молодим хлопцем. Йому б жити і жити, реалізовувати свої плани, мрії, але війна забрала у нього цю можливість.



Про це



Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога, спочатку у лавах тероборони, а потім у складі 3-ї Окремої Штурмової Бригади.







Сотні людей прийшли подякувати Герою за його військовий подвиг, за його сміливість, самовідданість і велику любов до своєї країни.



«Я не військовий журналіст чи фотограф, я, по факту, звичайний військовий, який інколи дістає фотоапарат із кишені. Перш за все, в руках я тримаю зброю, і лише, коли дозволяють умови та ситуація — дістаю фотоапарат.



У цивільному житті, будучи весільним фотографом, який вдень танцює з нареченими, а вночі ретушує фото, я ніколи не тішив себе ілюзіями, що війна, яка тривала на Сході України, не торкнеться усієї країни. Саме тому, в 20-их числах лютого, коли я замовив собі плитоноску, мої колеги (весільні фотографи і тд.) казали, що краще б щось до фотіка купив. Але уже тоді я знав, що точно не буду в рядах тих, хто стоїть у черзі на кордоні із Польщею», – писав Максим у своєму телеграм-каналі.





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