У Ковелі прощалися із фотографом, який загинув за Україну, Максимом Бурдою. ФОТО
Сьогодні, 17:24
Сьогодні, 2 лютого, ковельчани попрощалися з Максимом Бурдою – справжнім патріотом талановитим фотографом, молодим хлопцем. Йому б жити і жити, реалізовувати свої плани, мрії, але війна забрала у нього цю можливість.
Про це розповідають у Ковельраді.
Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога, спочатку у лавах тероборони, а потім у складі 3-ї Окремої Штурмової Бригади.
Він загинув під час виконання бойового завдання 26 січня під Бахмутом.
Сотні людей прийшли подякувати Герою за його військовий подвиг, за його сміливість, самовідданість і велику любов до своєї країни.
«Я не військовий журналіст чи фотограф, я, по факту, звичайний військовий, який інколи дістає фотоапарат із кишені. Перш за все, в руках я тримаю зброю, і лише, коли дозволяють умови та ситуація — дістаю фотоапарат.
У цивільному житті, будучи весільним фотографом, який вдень танцює з нареченими, а вночі ретушує фото, я ніколи не тішив себе ілюзіями, що війна, яка тривала на Сході України, не торкнеться усієї країни. Саме тому, в 20-их числах лютого, коли я замовив собі плитоноску, мої колеги (весільні фотографи і тд.) казали, що краще б щось до фотіка купив. Але уже тоді я знав, що точно не буду в рядах тих, хто стоїть у черзі на кордоні із Польщею», – писав Максим у своєму телеграм-каналі.
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Про це розповідають у Ковельраді.
Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога, спочатку у лавах тероборони, а потім у складі 3-ї Окремої Штурмової Бригади.
Він загинув під час виконання бойового завдання 26 січня під Бахмутом.
Сотні людей прийшли подякувати Герою за його військовий подвиг, за його сміливість, самовідданість і велику любов до своєї країни.
«Я не військовий журналіст чи фотограф, я, по факту, звичайний військовий, який інколи дістає фотоапарат із кишені. Перш за все, в руках я тримаю зброю, і лише, коли дозволяють умови та ситуація — дістаю фотоапарат.
У цивільному житті, будучи весільним фотографом, який вдень танцює з нареченими, а вночі ретушує фото, я ніколи не тішив себе ілюзіями, що війна, яка тривала на Сході України, не торкнеться усієї країни. Саме тому, в 20-их числах лютого, коли я замовив собі плитоноску, мої колеги (весільні фотографи і тд.) казали, що краще б щось до фотіка купив. Але уже тоді я знав, що точно не буду в рядах тих, хто стоїть у черзі на кордоні із Польщею», – писав Максим у своєму телеграм-каналі.
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