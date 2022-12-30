У Ковелі прощалися із фотографом, який загинув за Україну, Максимом Бурдою. ФОТО

У Ковелі прощалися із фотографом, який загинув за Україну, Максимом Бурдою. ФОТО
Сьогодні, 2 лютого, ковельчани попрощалися з Максимом Бурдою – справжнім патріотом талановитим фотографом, молодим хлопцем. Йому б жити і жити, реалізовувати свої плани, мрії, але війна забрала у нього цю можливість.

Про це розповідають у Ковельраді.

Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога, спочатку у лавах тероборони, а потім у складі 3-ї Окремої Штурмової Бригади.

Він загинув під час виконання бойового завдання 26 січня під Бахмутом.

Сотні людей прийшли подякувати Герою за його військовий подвиг, за його сміливість, самовідданість і велику любов до своєї країни.
У Ковелі прощалися із фотографом, який загинув за Україну, Максимом Бурдою. ФОТО

«Я не військовий журналіст чи фотограф, я, по факту, звичайний військовий, який інколи дістає фотоапарат із кишені. Перш за все, в руках я тримаю зброю, і лише, коли дозволяють умови та ситуація — дістаю фотоапарат.

У цивільному житті, будучи весільним фотографом, який вдень танцює з нареченими, а вночі ретушує фото, я ніколи не тішив себе ілюзіями, що війна, яка тривала на Сході України, не торкнеться усієї країни. Саме тому, в 20-их числах лютого, коли я замовив собі плитоноску, мої колеги (весільні фотографи і тд.) казали, що краще б щось до фотіка купив. Але уже тоді я знав, що точно не буду в рядах тих, хто стоїть у черзі на кордоні із Польщею», – писав Максим у своєму телеграм-каналі.


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Теги: Бурда, фотограф, Герой, загинув, похорон
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