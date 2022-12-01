Громади Волині отримали 35 систем супутникового зв’язку «Starlink». ФОТО





Про це Юрій Погуляйко.



Вони призначені для Пунктів Незламності територіальних громад області. А саме, 14 терміналів Ковельському району, 7 Луцькому району, 6 Володимирському району та 8 Камінь-Каширському.



Системи «Starlink» вдалося отримати завдяки співробітництву Міністерства цифрової трансформації України з Урядом Польщі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 лютого, передали керівникам районних адміністрацій системи «Starlink».Про це розповів голова Волинської ОВАВони призначені для Пунктів Незламності територіальних громад області. А саме, 14 терміналів Ковельському району, 7 Луцькому району, 6 Володимирському району та 8 Камінь-Каширському.Системи «Starlink» вдалося отримати завдяки співробітництву Міністерства цифрової трансформації України з Урядом Польщі.

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