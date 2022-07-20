За продаж наркотиків лучанина засудили до 9 років позбавлення волі

Суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Тричі до цього судимого, в тому числі за умисне убивство та наркозлочини, чоловіка затримали у Луцьку уночі 17 листопада 2022 року після одержання ним у поштоматі посилки із майже 180 г психотропної речовини PVP.Відтоді він перебуває під вартою і наступних 9 років та один місяць років проведе за ґратами.Окрім того, згідно з вироком суду, у нього буде конфісковане усе належне на праві приватної власності майно.