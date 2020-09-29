Посадовицю Держлікслужби підозрюють у сприянні ввезенню фальсифікованих ліків на 32 мільйони. ФОТО

Служба безпеки повідомила про підозру керівниці одного з департаментів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка сприяла завезенню в Україну та продажу фальсифікованих ліків.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Правоохоронці викрили та заблокували протиправний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 млн грн.Слідство встановило, що посадовиця сприяла затвердженню в офіційних документах неправдивих відомостей щодо лікарських засобів на користь приватного підприємця.Висновки комплексних експертиз підтвердили невідповідність імпортованих ліків нормам законодавства України.Керівнику комерційної структури та держслужбовиці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 321-1 ККУ (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).