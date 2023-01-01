На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Вареник

Андрій Вареник.



Про це



"Молодший сержант Вареник Андрій Володимирович, 27.10.1997 року народження, загинув 28.01.2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію про зустріч Героя та час поховання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російським окупантом загинув житель смт Стара ВижівкаПро це повідомили у Старовижівській селищній раді."Молодший сержант Вареник Андрій Володимирович, 27.10.1997 року народження, загинув 28.01.2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію про зустріч Героя та час поховання буде повідомлено додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію