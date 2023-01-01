На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Вареник

На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Вареник
На війні з російським окупантом загинув житель смт Стара Вижівка Андрій Вареник.

Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.

"Молодший сержант Вареник Андрій Володимирович, 27.10.1997 року народження, загинув 28.01.2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про зустріч Героя та час поховання буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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