Історія та сучасне використання шкіряних браслетів у модній індустрії*
Сьогодні, 15:50
Людина почала прикрашати своє тіло ще до зародження перших цивілізацій. Доісторичні прикраси не тільки були проявом тогочасного естетичного мислення, але й мали захищати власників від злих духів та негараздів. Опановуючи обробку нових матеріалів, людина, крім побутових речей, виготовляла з них і так звані аксесуари. У використанні поступово з’являлися прикраси з каміння, мушель, заліза та інших металів. Але одним з найдавніших аксесуарів можна вважати шкіряний браслет.
Сучасні прикраси є не тільки проявом індивідуальності, статусу або належності до певного стилю, але й підсвідомим нагадуванням про нашу первісну натуру. Так, обираючи сучасний шкіряний браслет, залежно від його дизайну, можна перенестись у минуле.
Декілька фактів з тисячолітньої історії аксесуара:
1. Давньоєгипетські фараони носили шкіряні браслети як символ влади та статусу.
2. У Стародавньому Римі їх можна було побачити на руках гладіаторів та солдатів як спосіб ідентифікації та амулет для захисту.
3. Пізніше у середньовічній Європі аксесуар став популярним серед представників знаті як символ багатства та престижу. Водночас одяг пересічних людей був майже аскетичним та не передбачав прикрас.
4. Все змінилось у часи Відродження, коли до виробництва ювелірних виробів почали залучати професійних майстрів.
5. У XX столітті шкіряні браслети стали елементами багатьох субкультур.
Сучасний асортимент виробів з натуральної та штучної шкіри налічує тисячі дизайнів, які є відображенням минулих епох та сучасних технологій. Клієнти ювелірних магазинів мають можливість в будь-який спосіб підкреслити свою індивідуальність.
Аксесуари зі шкіри мають одну важливу перевагу перед іншими — універсальність. Такі браслети можна побачити і на тендітних моделях, що граційно йдуть подіумами на fashion week, і на брутальних чоловіках, що ремонтують авто у сусідній майстерні. Шкіряні браслети носять люди будь-якого віку. Їх можна знайти в різних кольорах, розмірах і стилях відповідно до уподобань і смаків. Це унісекс-аксесуар, який до вподоби і чоловікам, і жінкам.
Такі прикраси вдало доповнюють майже будь-який стиль, додаючи йому особливого акценту. Декілька тонких браслетів світлого кольору та плетеної текстури довершать образ в стилі бохо. Трохи шипів та металевих прикрас на тлі шкіряної стрічки — і можна комбінувати рокерський образ. Доповнять браслети і повсякденний кежуал. Для цього можна обрати тонкі ненав’язливі форми з лаконічними металевими застібками.
Шкіряний браслет вдало комбінується й з іншими аксесуарами. Його можна носити разом з годинником та ювелірними виробами із золота та срібла, намиста й інших матеріалів.
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Історія шкіряних браслетів
Сучасні прикраси є не тільки проявом індивідуальності, статусу або належності до певного стилю, але й підсвідомим нагадуванням про нашу первісну натуру. Так, обираючи сучасний шкіряний браслет, залежно від його дизайну, можна перенестись у минуле.
Декілька фактів з тисячолітньої історії аксесуара:
1. Давньоєгипетські фараони носили шкіряні браслети як символ влади та статусу.
2. У Стародавньому Римі їх можна було побачити на руках гладіаторів та солдатів як спосіб ідентифікації та амулет для захисту.
3. Пізніше у середньовічній Європі аксесуар став популярним серед представників знаті як символ багатства та престижу. Водночас одяг пересічних людей був майже аскетичним та не передбачав прикрас.
4. Все змінилось у часи Відродження, коли до виробництва ювелірних виробів почали залучати професійних майстрів.
5. У XX столітті шкіряні браслети стали елементами багатьох субкультур.
Сучасний асортимент виробів з натуральної та штучної шкіри налічує тисячі дизайнів, які є відображенням минулих епох та сучасних технологій. Клієнти ювелірних магазинів мають можливість в будь-який спосіб підкреслити свою індивідуальність.
Шкіряні браслети та сучасна мода
Аксесуари зі шкіри мають одну важливу перевагу перед іншими — універсальність. Такі браслети можна побачити і на тендітних моделях, що граційно йдуть подіумами на fashion week, і на брутальних чоловіках, що ремонтують авто у сусідній майстерні. Шкіряні браслети носять люди будь-якого віку. Їх можна знайти в різних кольорах, розмірах і стилях відповідно до уподобань і смаків. Це унісекс-аксесуар, який до вподоби і чоловікам, і жінкам.
Такі прикраси вдало доповнюють майже будь-який стиль, додаючи йому особливого акценту. Декілька тонких браслетів світлого кольору та плетеної текстури довершать образ в стилі бохо. Трохи шипів та металевих прикрас на тлі шкіряної стрічки — і можна комбінувати рокерський образ. Доповнять браслети і повсякденний кежуал. Для цього можна обрати тонкі ненав’язливі форми з лаконічними металевими застібками.
Шкіряний браслет вдало комбінується й з іншими аксесуарами. Його можна носити разом з годинником та ювелірними виробами із золота та срібла, намиста й інших матеріалів.
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