На «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики у пасажира рейсового автобуса. ФОТО

На «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики у пасажира рейсового автобуса. ФОТО
Під час огляду рейсового автобуса, який через пункт пропуску «Ягодин» слідував до Варшави, 1 лютого ввечері відбулося спрацювання службового собаки.

Про це розповіли у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Оглянувши місце, на яке вказав чотирилапий помічник прикордонників, оглядова група знайшла пакунок з речовиною рослинного походження.

Як з'ясувалося, на сидінні під яким знаходилася «травичка» за кордон їхав громадянин Грузії 1974 року народження.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.

Знайдену речовину встановленим порядком правоохоронці вилучили.

На «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики у пасажира рейсового автобуса. ФОТО
На «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики у пасажира рейсового автобуса. ФОТО

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Теги: Ягодин, наркотики, пес, пасажири
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