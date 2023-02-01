У дивані ексзаступника міністра оборони знайшли майже мільйон доларів, – ЗМІ

У дивані ексзаступника міністра оборони знайшли майже мільйон доларів, – ЗМІ
"Українська правда" отримала від джерел у правоохоронних органах відео з серпневих обшуків у фігуранта розслідування про шахрайство на закупках у Міноборони ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка, у дивані якого знайшли майже мільйон доларів.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За словами джерел УП, це відео з помешкання Миронюка, на ньому зафільмований момент вилучення коштів під час слідчих дій.

На відео чоловік, ймовірно слідчий, дістає з бокової ніші біля дивана чи ліжка пачки грошей і складає їх на величезну купу.

Нагадаємо, що 31 серпня 2022 року український медіапростір сколихнула новина про обшуки в діючого начальника департаменту держзакупівель МОУ Богдана Хмельницького. Чиновника підозрювали в тому, що він причетний до справи з бронежилетами.

Тоді співрозмовники УП переконували, що у чиновника Міноборони вилучили величезну суму грошей, які нібито були сховані у дивані.

На запит УП Міноборони визнало, що обшуки у Хмельницького були, але заявило, що жодних коштів у нього не вилучали.

Пізніше УП з’ясувала, що величезну суму тоді вилучили під час обшуку в колишнього заступника міністра Олександра Миронюка, який до свого звільнення у 2021 році якраз і курував департамент закупівель. Цей чиновник також фігурує у справі про бронежилети.

Під час обшуків у Миронюка знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро.

Постановою слідчого ці гроші визнали речовими доказами в кримінальному провадженні.

УП дізналась, що одразу після обшуків Миронюк надав суду "документ", що гроші з дивана були не його – у нотаріально завіреній заяві, укладеній за тиждень після обшуків, йшлося, що у січні 2022 року всі вилучені гроші Миронюку позичила 86-річна жителька Харкова Елеонора Думіньш.

Журналісти з'ясували, що Думіньш є родичкою засновників харківського "ХАДО-холдінгу", котрий серед іншого займається виробництвом гвинтівок. Крім того з 2016 Елеонора Думіньш зареєстрована як ФОП для оптової торгівлі, і при реєстрації вказала е-mail і телефон, що належать "ХАДО".

Цей холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес", в якому до і після роботи в Міноборони працевлаштований Миронюк.

Врешті суд постановив повернути чиновнику кошти.

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Теги: Росія, Україна, війна, обшуки
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