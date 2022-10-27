Як школярі у Луцьку готуються до НМТ з математики. ВІДЕО

Як школярі у Луцьку готуються до НМТ з математики. ВІДЕО
Математика – один із двох обов'язкових предметів мультипредметного тесту, який цього року здаватимуть випускники шкіл, щоб вступити у вищі навчальні заклади. Третя дисципліна на вибір.

Суспільне побувало на уроці математики в луцькому ліцеї №1. Наразі одинадцятикласники повторюють увесь раніше вивчений матеріал. "Нам потрібно систематизувати знання, починаючи з 6 класу", – каже вчителька Ірина Сіраш.

Зі слів педагогині, щоб успішно скласти тест, потрібні не лише математичні здібності, а й психологічна підготовка.

"Спочатку даю тести, вибираю тих учнів, які вже готові до виконання завдань, щоб перевірити їх знання. Іншій групі даю тести, щоб підняти їхню самооцінку, щоб додати їхньої впевненості і щоб він зрозумів, що є такі завдання, які він може виконати", – розповідає математичка.

Школярка Юлія Вавринчук розповіла, що математика для неї – складний предмет. Тому до мультипредметного тесту почала готуватися заздалегідь.

"Вчу те, що мені цікавіше, є теми, які взагалі мені не йдуть. Беруся до легшого і того, що мені реально допоможе в житті. Амбіцій здати на 200 балів у мене немає. Роблю це для себе аби побачити свій рівень знань", – говорить одинадцятикласниця.
Як школярі у Луцьку готуються до НМТ з математики. ВІДЕО

Однокласник Юлії 17-річний Максим Пахарчук у своїх знаннях впевнений. Хлопець каже, що планує вступати до медичного вишу: "Математика там потрібна. Намагаюся чим побільше зробити на уроці, але вдома теж не забуваю повторювати, робити тести в інтернеті".

Маргарита Савчук до мультипредметного тестування готується з 10 класу. "Я більше гуманітарій, але мені математика доволі не погано дається. Я і додатково готуюся і в школі ми багато проходимо, важливо, щоб це все було систематично, тоді набагато буде легше", – ділиться школярка.
Як школярі у Луцьку готуються до НМТ з математики. ВІДЕО

Як розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО на Волині Алла Корнейко, цього року участили НТМ з математики складатимуть 22 завдання. Потрібно набрати не менше 10 % правильних відповідей.

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Теги: Луцьк, школярі, НМТ
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