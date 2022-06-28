Україна провела один з найбільших обмінів тілами полеглих воїнів

Україна провела один з найбільших обмінів тілами полеглих воїнів
Україні вдалось повернути близько 150 полеглих захисників. Це найбільший обмін тілами.

Про це повідомила патронатна служба Азову "Янголи Азову".

Прийомом тіл зараз займаються патронатна служба, організація "На щиті" та київське обласне бюро судово-медичної експертизи.

"Тих, кого можна ідентифікувати за жетонами, татуюваннями та іншими збереженими ознаками. Всі тіла будуть розміщені у київських моргах для подальшої ідентифікації", - зазначили у патронатній службі.

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Теги: обмін тілами, Росія, Україна
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