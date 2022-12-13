Волинь – серед областей, де відключають світло найбільшій кількості споживачів

Волинь – серед областей, де відключають світло найбільшій кількості споживачів
Ситуація з енергозабезпеченням в Україні поліпшується в порівнянні з попереднім днем, дефіцит електроенергії зменшується.

Як повідомляє Міністерство енергетики в Telegram-каналі, очікуваний дефіцит на вечірній максимум складе близько 19% від потреби.

"Завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких енергоблоках теплової генерації та погодних умов очікується зниження обсягів дефіциту потужності в порівнянні з вчорашнім днем", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у зв'язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленням у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

"Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях", - зазначили в міністерстві.

У відомстві додали, що обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК "Укренерго" шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють протягом доби. Кожен ОСР складає графіки погодинних відключень і інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії.


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Теги: світло, електроенергія, графіки, Волинь, Міненерго
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