Волинь – серед областей, де відключають світло найбільшій кількості споживачів





Як повідомляє Міністерство енергетики в



"Завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких енергоблоках теплової генерації та погодних умов очікується зниження обсягів дефіциту потужності в порівнянні з вчорашнім днем", – йдеться в повідомленні.



Також зазначається, що у зв'язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленням у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.



"Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях", - зазначили в міністерстві.



У відомстві додали, що обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК "Укренерго" шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють протягом доби. Кожен ОСР складає графіки погодинних відключень і інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація з енергозабезпеченням в Україні поліпшується в порівнянні з попереднім днем, дефіцит електроенергії зменшується.Як повідомляє Міністерство енергетики в Telegram-каналі , очікуваний дефіцит на вечірній максимум складе близько 19% від потреби."Завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких енергоблоках теплової генерації та погодних умов очікується зниження обсягів дефіциту потужності в порівнянні з вчорашнім днем", – йдеться в повідомленні.Також зазначається, що у зв'язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленням у Донецькій, Херсонській та Харківській областях."Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях", - зазначили в міністерстві.У відомстві додали, що обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК "Укренерго" шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють протягом доби. Кожен ОСР складає графіки погодинних відключень і інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії.

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