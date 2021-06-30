Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку затримали 18-річного водія без прав. ВІДЕО

Днями, пізно ввечері, інспектори отримали повідомлення про те, що на Замковій площі у Луцьку дрифтує автомобіль.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські виявили Volkswagen Passat, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Коли інспектори попросили у чоловіка пред’явити документи для перевірки, то з’ясувалося, що він немає права керування і ніколи не отримував посвідчення водія.Патрульні склали на 18-річного кермувальника об’єднану постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями. Сума штрафу, яку тепер повинен сплатити правопорушник складає 3 400 гривень.