Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку затримали 18-річного водія без прав. ВІДЕО

Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку затримали 18-річного водія без прав. ВІДЕО
Днями, пізно ввечері, інспектори отримали повідомлення про те, що на Замковій площі у Луцьку дрифтує автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили Volkswagen Passat, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Коли інспектори попросили у чоловіка пред’явити документи для перевірки, то з’ясувалося, що він немає права керування і ніколи не отримував посвідчення водія.

Патрульні склали на 18-річного кермувальника об’єднану постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями. Сума штрафу, яку тепер повинен сплатити правопорушник складає 3 400 гривень.


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Теги: Луцьк, водій, дрифт, патрульні
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