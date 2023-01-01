У Луцьку завтра, 3 лютого, будуть прощатися із загиблим Героєм Русланом Тіщенком
Сьогодні, 11:56
Завтра, 3 лютого, у Луцьку відбудеться прощання з 46-річним місцевим жителем Русланом Тіщенком.
Про це повідомили у пресслужбі міськради.
Сержант Тіщенко Руслан Мирославович загинув 22 січня 2023 року в районі населеного пункту Василівка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомили у пресслужбі міськради.
Сержант Тіщенко Руслан Мирославович загинув 22 січня 2023 року в районі населеного пункту Василівка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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