У Луцьку завтра, 3 лютого, будуть прощатися із загиблим Героєм Русланом Тіщенком

У Луцьку завтра, 3 лютого, будуть прощатися із загиблим Героєм Русланом Тіщенком
Завтра, 3 лютого, у Луцьку відбудеться прощання з 46-річним місцевим жителем Русланом Тіщенком.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Сержант Тіщенко Руслан Мирославович загинув 22 січня 2023 року в районі населеного пункту Василівка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Тіщенко, похорон, Луцьк
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