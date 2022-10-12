Актори волинського драмтеатру відтворили з'їзд монархів 15 сторіччя у Луцьку. ВІДЕО

Актори волинського драмтеатру відтворили з'їзд монархів 15 сторіччя у Луцьку. ВІДЕО
Актори Волинського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка напередодні саміту "Україна-ЄС", який відбудеться у п'ятницю у Києві, організували перформанс. Вони відтворили подію, яка відбулася майже 600 років тому. Ідеться про з'їзд монархів у 1429 році. Тоді до Луцького замку з’їхалося багато правителів із Європи, які упродовж двох тижнів обговорювали як політичні, так і релігійні питання.

Це реконструкція дуже важливої історичної події, яка відбулась у Луцьку майже шість століть тому: саме тоді у нашому місті побувало багато європейських правителів.

За задумом організаторів – це своєрідне посилання до сучасних лідерів, які мають зустрітися у Києві. "Агресорів хоч якось усмирити, приборкати ординців московитів" - проголошують учасники перформансу.



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Теги: Луцьк, драмтеатр, актори
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