Актори волинського драмтеатру відтворили з'їзд монархів 15 сторіччя у Луцьку. ВІДЕО

Актори Волинського академічного обласного українськогомузично-драматичного театру імені Тараса Шевченка напередодні саміту "Україна-ЄС", який відбудеться у п'ятницю у Києві, організували перформанс. Вони відтворили подію, яка відбулася майже 600 років тому. Ідеться про з'їзд монархів у 1429 році. Тоді до Луцького замку з’їхалося багато правителів із Європи, які упродовж двох тижнів обговорювали як політичні, так і релігійні питання.Це реконструкція дуже важливої історичної події, яка відбулась у Луцьку майже шість століть тому: саме тоді у нашому місті побувало багато європейських правителів.За задумом організаторів – це своєрідне посилання до сучасних лідерів, які мають зустрітися у Києві. "Агресорів хоч якось усмирити, приборкати ординців московитів" - проголошують учасники перформансу.