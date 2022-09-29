На Волині зникла матір з трирічною дитиною. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Волинські оперативники розшукують зниклих матір з дитиною.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські встановлюють місце перебування мешканки села Звози Луцького району Прилепи Світлани Юріївни, 25.10.1997 року народження, та її малолітньої доньки Прилепи Марії Анатолівни, 02.12.2019 року народження.
Учора, 1 лютого, близько 12 години, жінка разом із дитиною пішли до волонтерського центру «Станція добра», що у Ківерцях, однак у центрі вони не з’явилися та додому не повернулися. Мобільний телефон жінки вимкнений.
"Якщо вам відомо, де може перебувати жінка з дитиною, просимо негайно зателефонувати до поліції за номером 380509786838 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські встановлюють місце перебування мешканки села Звози Луцького району Прилепи Світлани Юріївни, 25.10.1997 року народження, та її малолітньої доньки Прилепи Марії Анатолівни, 02.12.2019 року народження.
Учора, 1 лютого, близько 12 години, жінка разом із дитиною пішли до волонтерського центру «Станція добра», що у Ківерцях, однак у центрі вони не з’явилися та додому не повернулися. Мобільний телефон жінки вимкнений.
"Якщо вам відомо, де може перебувати жінка з дитиною, просимо негайно зателефонувати до поліції за номером 380509786838 або 102", - наголошують у поліції.
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