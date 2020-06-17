Організаторам «п`яних» вечірок з дівчатами і наркотиками у Києві загрожує до 7 років в’язниці. ФОТО

Організаторам «п`яних» вечірок з дівчатами і наркотиками у Києві загрожує до 7 років в’язниці. ФОТО
До 7 років в’язниці можуть отримати організатори п’яних вечірок у столиці, які знущались і принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, 1 лютого слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ та прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Телеграм-каналі та Інстаграм.

Двох організаторів безчинства затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обом оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. За скоєне зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Організаторам «п`яних» вечірок з дівчатами і наркотиками у Києві загрожує до 7 років в’язниці. ФОТО
Організаторам «п`яних» вечірок з дівчатами і наркотиками у Києві загрожує до 7 років в’язниці. ФОТО
Організаторам «п`яних» вечірок з дівчатами і наркотиками у Києві загрожує до 7 років в’язниці. ФОТО

Слідчі і прокурори Київської області звернуться до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу ж долю зловмисників вирішить суд.

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Теги: Київ, Франківськ, хлопці, вечірки, наркотики, дівчата
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