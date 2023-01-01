Волинянина побив до смерті товариш по чарці
Сьогодні, 11:02
Учора, 1 лютого, жителька Володимира виявила в помешканні мертвим свого 40-річного чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час першочергових слідчих заходів поліцейські з’ясували, що напередодні вночі волинянин розпивав спиртні напої разом із своїм товаришем. Ймовірно, між молодиками виник словесний конфлікт, що згодом переріс у бійку. Від численних травм чоловік і помер.
Особу зловмисника встановили – це 24-річний житель Володимирського району. На його пошуки орієнтували необхідні служби, за менше ніж добу чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Володимирі.
Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час першочергових слідчих заходів поліцейські з’ясували, що напередодні вночі волинянин розпивав спиртні напої разом із своїм товаришем. Ймовірно, між молодиками виник словесний конфлікт, що згодом переріс у бійку. Від численних травм чоловік і помер.
Особу зловмисника встановили – це 24-річний житель Володимирського району. На його пошуки орієнтували необхідні служби, за менше ніж добу чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Володимирі.
Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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