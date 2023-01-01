Волинянина побив до смерті товариш по чарці

Учора, 1 лютого, жителька Володимира виявила в помешканні мертвим свого 40-річного чоловіка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час першочергових слідчих заходів поліцейські з’ясували, що напередодні вночі волинянин розпивав спиртні напої разом із своїм товаришем. Ймовірно, між молодиками виник словесний конфлікт, що згодом переріс у бійку. Від численних травм чоловік і помер.Особу зловмисника встановили – це 24-річний житель Володимирського району. На його пошуки орієнтували необхідні служби, за менше ніж добу чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Володимирі.Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, триває розслідування.