У Луцьку збираються будувати багатоповерхівку для рятувальників





Про це



21 грудня 2022 року Луцька міська рада надала дозвіл на розробку детального плану території в межах вулиць Карбишева, Єршова та Гущанської. Йдеться про земельну ділянку площею 0,823 га, яка належить управлінню ДСНС Волині. Там служба планує збудувати житло для своїх працівників, адже на квратирному обліку управління перебуває 107 співробітників, які потребують поліпшення житлових умов.



Забудовника та проєктну організацію, яка буде займатись розробкою детального плану території, ще не обрали, а також не визначили об’єми будівництва, а саме: поверховість будинку, кількість під’їздів та квартир.



Начальник сектору житлового забезпечення управління ДСНС України у Волинській області Дмитро Вандзак каже, що наразі рятувальники шукають інвестора, який міг би профінансувати виготовлення детального плану території та будівництво будинку.



«Ми тільки отримали дозвіл від Луцькради на розроблення ДПТ, ще навіть не знає керівництво, хто його має робити і коштів також на це поки немає. Щоб розробляти детальний план території має бути розуміння, який будинок буде будуватися, а ми не знаємо, бо ж немає коштів. Ні з інвесторами, ні з забудовниками ще розмов не було, ми тільки починаємо вивчати це питання. Самі ми це не потягнемо, але й не знаємо чи зацікавиться цим будівництвом якийсь інвестор. Лише цього року керівництво планує розпочати зустрічі з потенційними інвесторами, а тоді вже буде видно», – пояснив Дмитро Вандзак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в мікрорайоні вулиці Карбишева збираються побудувати багатоквартирний будинок, щоб забезпечити житлом працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Наразі на квартирному обліку перебуває понад сотня волинських рятувальників.Про це «Силі правди» повідомили у відповіді Головного управління ДСНС України у Волинській області на запит.21 грудня 2022 року Луцька міська рада надала дозвіл на розробку детального плану території в межах вулиць Карбишева, Єршова та Гущанської. Йдеться про земельну ділянку площею 0,823 га, яка належить управлінню ДСНС Волині. Там служба планує збудувати житло для своїх працівників, адже на квратирному обліку управління перебуває 107 співробітників, які потребують поліпшення житлових умов.Забудовника та проєктну організацію, яка буде займатись розробкою детального плану території, ще не обрали, а також не визначили об’єми будівництва, а саме: поверховість будинку, кількість під’їздів та квартир.Начальник сектору житлового забезпечення управління ДСНС України у Волинській областікаже, що наразі рятувальники шукають інвестора, який міг би профінансувати виготовлення детального плану території та будівництво будинку.«Ми тільки отримали дозвіл від Луцькради на розроблення ДПТ, ще навіть не знає керівництво, хто його має робити і коштів також на це поки немає. Щоб розробляти детальний план території має бути розуміння, який будинок буде будуватися, а ми не знаємо, бо ж немає коштів. Ні з інвесторами, ні з забудовниками ще розмов не було, ми тільки починаємо вивчати це питання. Самі ми це не потягнемо, але й не знаємо чи зацікавиться цим будівництвом якийсь інвестор. Лише цього року керівництво планує розпочати зустрічі з потенційними інвесторами, а тоді вже буде видно», – пояснив Дмитро Вандзак.

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