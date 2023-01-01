СБУ викрила керівництво Департаменту міграційної поліції на масштабних схемах «кришування» проституції

Ігоря Клименка та керівництва столичної поліції нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло під керівництвом Департаменту міграційної поліції Національної поліції України.



Про це



Високопосадовці налагодили масштабні схеми «кришування» проституції в Києві та інших регіонах країни.



Щомісяця «прибутки» організаторів нелегального бізнесу становили більше 50 млн грн.



У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали заступника начальника Департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання.



За даними слідства, посадовці «прикривали» діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві.



До таких «закладів» підбирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом.



Крім цього, вони створили мережу спеціалізованих груп у месенджерах, в яких «адміністратори» підшукували громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі «ескорту».

Сутенери пропонували їм «поїздки» до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон.



Вартість «послуг» становила від 500 до 10 тис. дол. за ніч.

У межах кримінального провадження співробітники Служби безпеки провели понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Національної поліції України.



На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);



▪️ ст. 302 (створення або утримання місць розпусти);



▪️ ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).



Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.



Заходи з викриття і затримання зловмисників проводили співробітники головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.





Нагадаємо, що у Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе "криптани з Франика". Вони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки за сприяння в.о Міністра внутрішніх справта керівництва столичної поліції нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло під керівництвом Департаменту міграційної поліції Національної поліції України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Високопосадовці налагодили масштабні схеми «кришування» проституції в Києві та інших регіонах країни.Щомісяця «прибутки» організаторів нелегального бізнесу становили більше 50 млн грн.У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали заступника начальника Департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання.За даними слідства, посадовці «прикривали» діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві.До таких «закладів» підбирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом.Крім цього, вони створили мережу спеціалізованих груп у месенджерах, в яких «адміністратори» підшукували громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі «ескорту».Сутенери пропонували їм «поїздки» до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон.Вартість «послуг» становила від 500 до 10 тис. дол. за ніч.У межах кримінального провадження співробітники Служби безпеки провели понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Національної поліції України.На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);▪️ ст. 302 (створення або утримання місць розпусти);▪️ ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.Заходи з викриття і затримання зловмисників проводили співробітники головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.Нагадаємо, що у Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе "криптани з Франика". Вони влаштовують вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором "Ксанакс", а потім кадри насильства хлопці поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

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