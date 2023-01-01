Путін наказав військам захопити Донеччину та Луганщину до березня, – розвідка

Путін наказав військам захопити Донеччину та Луганщину до березня, – розвідка
Російський диктатор Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк повідомив у коментарі виданню Kyiv Post.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

“Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей”, – зазначив Андрій Черняк.

Також, представник ГУР МО України зазначив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

“Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати”, – заявив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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