Путін наказав військам захопити Донеччину та Луганщину до березня, – розвідка





Про це представник Андрій Черняк повідомив у коментарі виданню Kyiv Post.



Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.



“Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей”, – зазначив Андрій Черняк.



Також, представник ГУР МО України зазначив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.



“Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати”, – заявив представник воєнної розвідки України.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктатор Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.Про це представник ГУР МО України повідомив у коментарі виданню Kyiv Post.Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.“Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей”, – зазначив Андрій Черняк.Також, представник ГУР МО України зазначив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.“Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати”, – заявив представник воєнної розвідки України.Нагадаємо, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках

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