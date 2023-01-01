Путін наказав військам захопити Донеччину та Луганщину до березня, – розвідка
Сьогодні, 10:05
Російський диктатор Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.
Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк повідомив у коментарі виданню Kyiv Post.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.
“Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей”, – зазначив Андрій Черняк.
Також, представник ГУР МО України зазначив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.
“Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати”, – заявив представник воєнної розвідки України.
Нагадаємо, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк повідомив у коментарі виданню Kyiv Post.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.
“Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей”, – зазначив Андрій Черняк.
Також, представник ГУР МО України зазначив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.
“Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати”, – заявив представник воєнної розвідки України.
Нагадаємо, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку збираються будувати багатоповерхівку для рятувальників
Сьогодні, 10:33
СБУ викрила керівництво Департаменту міграційної поліції на масштабних схемах «кришування» проституції
Сьогодні, 10:20
Путін наказав військам захопити Донеччину та Луганщину до березня, – розвідка
Сьогодні, 10:05
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
Медіа