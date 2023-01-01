ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано;
танків - 3211 (+2);
бойових броньованих машин - 6382 (+0);
артилерійських систем - 2212 (+5);
РСЗВ - 458 (+0);
засоби ППО - 222 (+1);
літаків - 293 (+0);
гелікоптерів - 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);
крилаті ракети - 796 (+0);
кораблі / катери - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);
спеціальна техніка - 200 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано;
танків - 3211 (+2);
бойових броньованих машин - 6382 (+0);
артилерійських систем - 2212 (+5);
РСЗВ - 458 (+0);
засоби ППО - 222 (+1);
літаків - 293 (+0);
гелікоптерів - 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);
крилаті ракети - 796 (+0);
кораблі / катери - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);
спеціальна техніка - 200 (+0).
Дані уточнюються.
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ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
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