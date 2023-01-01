ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:



особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано;



танків - 3211 (+2);



бойових броньованих машин - 6382 (+0);



артилерійських систем - 2212 (+5);



РСЗВ - 458 (+0);



засоби ППО - 222 (+1);



літаків - 293 (+0);



гелікоптерів - 284 (+0);



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);



крилаті ракети - 796 (+0);



кораблі / катери - 18 (+0);



автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);



спеціальна техніка - 200 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано;танків - 3211 (+2);бойових броньованих машин - 6382 (+0);артилерійських систем - 2212 (+5);РСЗВ - 458 (+0);засоби ППО - 222 (+1);літаків - 293 (+0);гелікоптерів - 284 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);крилаті ракети - 796 (+0);кораблі / катери - 18 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);спеціальна техніка - 200 (+0).Дані уточнюються.

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