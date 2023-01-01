ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано;

танків - 3211 (+2);

бойових броньованих машин - 6382 (+0);

артилерійських систем - 2212 (+5);

РСЗВ - 458 (+0);

засоби ППО - 222 (+1);

літаків - 293 (+0);

гелікоптерів - 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);

крилаті ракети - 796 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);

спеціальна техніка - 200 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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