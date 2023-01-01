Росія вдарила ракетою по житловому будинку у Краматорську: є загиблі та поранені

Росія вдарила ракетою по житловому будинку у Краматорську: є загиблі та поранені
Росіяни ввечері 1 лютого обстріляли Краматорськ Донецької області, влучили у житловий будинок: є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше двоє загиблих і семеро поранених - такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину.
Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби - розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що станом на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб, з них 8 осіб госпіталізовано.
Росія вдарила ракетою по житловому будинку у Краматорську: є загиблі та поранені

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Теги: Росія, Україна, війна, Краматорськ
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