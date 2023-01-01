Курс валют у Луцьку 2 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 43.45, а продають за – 43.55.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 лютого готівковий курс долара становить 40.15, продають його за 40.30.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 43.45, а продають за – 43.55.Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,30.

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