Курс валют у Луцьку 2 лютого

Курс валют у Луцьку 2 лютого
2 лютого готівковий курс долара становить 40.15, продають його за 40.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 43.45, а продають за – 43.55.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,30.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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