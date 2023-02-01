Під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках, – Резніков

Олексій Резніков закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, адже очікує наступу російської армії на сході чи на півдні.



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"Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого…



Ми не недооцінюємо нашого ворога", - йдеться в повідомленні.



Резніков сказав про "500 000 російських солдатів", мобілізованих Кремлем.



"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", – пояснив міністр оборони України.



На думку Резнікова, Збройні сили РФ "можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь".



Це сценарій, до якого готується Київ і який спонукає президента Володимира Зеленського та його уряд просити нової військової допомоги у союзників по НАТО, зазначає BFMTV.



"Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже все на війні вирішує ініціатива", - сказав Резніков.



Міністр оборони України подякував Франції за відправку 12 нових гармат "Цезар".



Він наголосив на необхідності швидкого отримання Україною "повітряних засобів".



Резніков попросив навчати українських пілотів на літаках, які, ймовірно, нададуть країни-союзниці.



Нагадаємо, що представники влади, розвідка й експерти вважають, що Росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні.



Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що "головні бої ще попереду". На його думку, президент Росії Володимир Путін спробує здійснити нову атаку з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, – можливо, приурочивши її до річниці вторгнення.



Представник ГУР МОУ Андрій Юсов сказав, що Україна перебуває на порозі "дуже активної фази" війни, у лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Українизакликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, адже очікує наступу російської армії на сході чи на півдні.Про це пише Українська правда з посиланням на слова Олексія Резнікова в ефірі BFMTV."Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого…Ми не недооцінюємо нашого ворога", - йдеться в повідомленні.Резніков сказав про "500 000 російських солдатів", мобілізованих Кремлем."Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", – пояснив міністр оборони України.На думку Резнікова, Збройні сили РФ "можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь".Це сценарій, до якого готується Київ і який спонукає президента Володимира Зеленського та його уряд просити нової військової допомоги у союзників по НАТО, зазначає BFMTV."Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже все на війні вирішує ініціатива", - сказав Резніков.Міністр оборони України подякував Франції за відправку 12 нових гармат "Цезар".Він наголосив на необхідності швидкого отримання Україною "повітряних засобів".Резніков попросив навчати українських пілотів на літаках, які, ймовірно, нададуть країни-союзниці.Нагадаємо, що представники влади, розвідка й експерти вважають, що Росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні.Секретар РНБОсказав, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що "головні бої ще попереду". На його думку, президент Росіїспробує здійснити нову атаку з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, – можливо, приурочивши її до річниці вторгнення.Представник ГУР МОУсказав, що Україна перебуває на порозі "дуже активної фази" війни, у лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті.

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