25-річний волинянин збирався пішки потрапити до Польщі





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Отримавши інформацію про рух невідомої особи в бік держрубежу, прикордонний наряд відділу «Морозовичі» розпочав пошук ймовірного порушника. Невдовзі, за кількасот метрів до кордону, прикордонники затримали чоловіка. Він саме долав контрольно-слідову смугу.



Порушником виявився 25-річний волинянин.



Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Рішення по справі прийматиме суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили неподалік українсько-польського кордону чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до Польщі.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Отримавши інформацію про рух невідомої особи в бік держрубежу, прикордонний наряд відділу «Морозовичі» розпочав пошук ймовірного порушника. Невдовзі, за кількасот метрів до кордону, прикордонники затримали чоловіка. Він саме долав контрольно-слідову смугу.Порушником виявився 25-річний волинянин.Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».Рішення по справі прийматиме суд.

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