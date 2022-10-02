25-річний волинянин збирався пішки потрапити до Польщі

25-річний волинянин збирався пішки потрапити до Польщі
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили неподалік українсько-польського кордону чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Отримавши інформацію про рух невідомої особи в бік держрубежу, прикордонний наряд відділу «Морозовичі» розпочав пошук ймовірного порушника. Невдовзі, за кількасот метрів до кордону, прикордонники затримали чоловіка. Він саме долав контрольно-слідову смугу.

Порушником виявився 25-річний волинянин.

Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Рішення по справі прийматиме суд.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прикордонники, Польща, нелегально перетнути кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Інвестор» продає готові до заселення квартири у «секретному» будинку. ЦІНИ та УМОВИ*
Сьогодні, 12:21
Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку затримали 18-річного водія без прав. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
25-річний волинянин збирався пішки потрапити до Польщі
Сьогодні, 12:10
У Луцьку завтра, 3 лютого, будуть прощатися із загиблим Героєм Русланом Тіщенком
Сьогодні, 11:56
Актори волинського драмтеатру відтворили з'їзд монархів 15 сторіччя у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Прикордонники пропустили 300 кг гашишу до Польщі, – ДБР Прикордонники пропустили 300 кг гашишу до Польщі, – ДБР
02 жовтень, 2022, 00:45
Волинські прикордонники затримали таджика, який через ліс пробирався до Польщі Волинські прикордонники затримали таджика, який через ліс пробирався до Польщі
21 жовтень, 2021, 11:46
Польські прикордонники затримали українця з величезною сумою готівки Польські прикордонники затримали українця з величезною сумою готівки
16 травень, 2021, 14:00
На Волині затримали чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Польщі На Волині затримали чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Польщі
20 березень, 2021, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Інвестор» продає готові до заселення квартири у «секретному» будинку. ЦІНИ та УМОВИ*
Сьогодні, 12:21
 0
Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку затримали 18-річного водія без прав. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
 0
25-річний волинянин збирався пішки потрапити до Польщі
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку завтра, 3 лютого, будуть прощатися із загиблим Героєм Русланом Тіщенком
Сьогодні, 11:56
 0
Актори волинського драмтеатру відтворили з'їзд монархів 15 сторіччя у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8