25-річний волинянин збирався пішки потрапити до Польщі
Сьогодні, 12:10
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили неподалік українсько-польського кордону чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до Польщі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Отримавши інформацію про рух невідомої особи в бік держрубежу, прикордонний наряд відділу «Морозовичі» розпочав пошук ймовірного порушника. Невдовзі, за кількасот метрів до кордону, прикордонники затримали чоловіка. Він саме долав контрольно-слідову смугу.
Порушником виявився 25-річний волинянин.
Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Рішення по справі прийматиме суд.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Отримавши інформацію про рух невідомої особи в бік держрубежу, прикордонний наряд відділу «Морозовичі» розпочав пошук ймовірного порушника. Невдовзі, за кількасот метрів до кордону, прикордонники затримали чоловіка. Він саме долав контрольно-слідову смугу.
Порушником виявився 25-річний волинянин.
Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Рішення по справі прийматиме суд.
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Сьогодні, 12:10
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