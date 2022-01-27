«Інвестор» продає готові до заселення квартири у «секретному» будинку. ЦІНИ та УМОВИ*

«Будинок – з усього максимально найкращого»

Ірина Новосад

«Залишається лише підписати угоду і занести речі»

Вигляд будинку ззовні

Ціни і умови купівлі

Будівельна компанія «Інвестор», відома інноваційними для Волині будівельними рішеннями, презентувала новий проєкт – клубний будинок у житловому комплексі «Струмочок» із повністю готовими до заселення квартирами.У будинку, який до певного моменту був, – 6 квартир із дизайнерським ремонтом, меблями та сантехнікою. Залишається лише підписати угоду із забудовником та занести речі.«Зібратися у такій атмосфері – це можливість хоча б частково повернути радість тих подій, які завжди були властиві «Інвестору», певною мірою відчути «довоєнну» атмосферу. Попри все, ми маємо рухатися вперед. Будівництво – це завжди про майбутнє», – каже на початку зустрічі керівниця відділу маркетингу «Інвестора»і демонструє презентаційний ролик проєкту.Директор будівельної компанії, розповідаючи про будинок із готовими до проживання квартирами, називає усі його переваги й пропонує, зрештою, кожному і кожній пройтися кімнатами й побачити усе на власні очі.Найперше, зауважує , – якість матеріалів. «Будинок зроблений з усього максимально найкращого», – запевняє Разумовський і обґрунтовує. Змурований – з керамоблоків, що забезпечує високу шумо- та теплоізоляцію, екологічність. Покрівля – фальцева, без швів, з високою герметичністю та з 2 шарами утеплювача. Вікна – Аluplast 4000. Це профільна система з покращеними теплоізоляційними властивостями. Усе це – дорожчий сегмент матеріалів.Серед переваг будинку – і планування квартир. Тут, як і у сусідньому від «Струмочка» ЖК «Амстердам», відмовилися від планування «радянського» зразка з 1-2 та 3-кімнатними квартирами. Тут – квартири із трьома спальнями. На поверсі – лише дві квартири.На 1 і 2-му поверхах квартири мають площу 93 м². У кожній квартирі – кухня-вітальня, три спальні і два санвузли. На першому поверсі є власний вихід на тераси, на третьому – додатковий мансардний поверх і панорамні вікна на всю висоту поверху.«Чому саме 3-спальне житло? Бо основний наш клієнт, на якого орієнтуємося, – це сім’я з дітьми, яка живе у 3-кімнатній квартирі. Для прикладу, в «Амстердамі» квартири зі схожим плануванням були продані одними з перших. Ми завжди намагаємося встигати за сучасними тенденціями. У плануванні – у тому числі. Перед тим, як планувати будинок, ми конкретно визначили, чого потребує наш клієнт», – зауважує Андрій Разумовський.Усі шість квартир клубного будинку мають сучасний дизайнерський ремонт, меблі (окрім деяких меблів у спальнях), санітарну і побутову техніку.«Бачите, навіть холодильник є. Щоправда, поки порожній», – усміхається Андрій Разумовський. Жартує, що те, що не поміститься у холодильнику, можна тримати у підвальному приміщенні, передбаченому для кожної квартири. Під кожне помешкання передбачили також два паркомісця.«Меблі у спальнях ми не ставили. Мешканці можуть облаштувати їх під різний функціонал – кабінет, дитяча кімната чи спальня. Усі стіни свідомо залишили білими. Зрештою, можна легко і швидко перефарбувати або зробити декоративну штукатурку. Ми можемо це зробити за бажанням покупця», – пояснює керівник будівельної компанії. І додає: «Як бачите, залишається лише підписати угоду і занести речі».За вікном квартири у день презентації проєкту – похмуро і дощить. Весною ж, запевняє Андрій Разумовський, тут завирує життя. Зазеленіє вже насаджена рослинність й завершать облаштування сучасного і безпечного дитячого майданчика на відпочинковій зоні, загальною площею 0,4 гектара. Тут, додають у команді «Інвестора», не буде гамірно. Адже клубний будинок розташований на території сучасного мікрорайону за містом у селі Струмівка. Поруч – котеджі і таунхауси.Готова до заселення квартира на 93 м² обійдеться у 95 тисяч доларів за умови 100% оплати й 97 тисяч – за умови внеску у 50% та відтермінування на 12 місяців.Важливо, що квартири клубного будинку можна купити за новою державною програмою доступної іпотеки «єОселя». Йдеться про можливість взяти квартиру в іпотеку на 20 років.