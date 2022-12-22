На Волині на розмитій ґрунтовій дорозі застрягла «швидка». ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 2 лютого, об 11:03 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Дмитрівка Рожищенської громади на ґрунтовій дорозі застрягла карета швидкої допомоги.



Рятувальники автомобілем підвищеної прохідності витягнули спецавтомобіль медиків на тверду ділянку дороги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники відбуксирували "швидку", яка застрягла на бездоріжжі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 2 лютого, об 11:03 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Дмитрівка Рожищенської громади на ґрунтовій дорозі застрягла карета швидкої допомоги.Рятувальники автомобілем підвищеної прохідності витягнули спецавтомобіль медиків на тверду ділянку дороги.

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