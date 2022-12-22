На Волині на розмитій ґрунтовій дорозі застрягла «швидка». ФОТО

На Волині на розмитій ґрунтовій дорозі застрягла «швидка». ФОТО
Волинські рятувальники відбуксирували "швидку", яка застрягла на бездоріжжі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 2 лютого, об 11:03 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Дмитрівка Рожищенської громади на ґрунтовій дорозі застрягла карета швидкої допомоги.

Рятувальники автомобілем підвищеної прохідності витягнули спецавтомобіль медиків на тверду ділянку дороги.
На Волині на розмитій ґрунтовій дорозі застрягла «швидка». ФОТО
На Волині на розмитій ґрунтовій дорозі застрягла «швидка». ФОТО

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Теги: Волинь, швидка, рятувальники
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