Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Сьогодні, 11:33
Вулицю Цегельну у мікрорайоні ДПЗ можуть перейменувати на честь загиблого лучанина, підполковника, Героя України Романа Самусіка. Саме тут розташований будинок, де мешкав захисник.
Вчора, 17 грудня, на позачерговій сесії Волинської обласної ради депутат Андрій Козюра звернувся із запитом до Луцького міського голови Ігоря Поліщука щодо перейменування вулиці Цегельної в обласному центрі на честь Героя України Романа Самусіка.
Депутати підтримали відповідний запит 55 голосами.
«Його вчинок — приклад найвищої офіцерської честі, самопожертви та вірності військовій присязі. За цей подвиг Роману присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» посмертно», — звернувся до колег депутат Козюра.
Командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України, підполковник Роман Самусік героїчно загинув 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області, рятуючи пораненого побратима.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента підполковнику Самусіку Роману присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно…
Нагадаємо, колективне звернення з проханням про перейменування вулиці Цегельної на вулицю Героя України Романа Самусіка до Луцької міської ради ще влітку надіслали батьки, рідні, близькі та сусіди полеглого Героя. Там цю ініціативу взяли до розгляду, а запропоновану назву було внесено до переліку пропозицій для перейменування вулиць громади, однак далі справа не просунулася.
