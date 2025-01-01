ДБР викрило злочинну групу в бригаді ЗСУ: деталі

Працівники ДБР завершили масштабне розслідування щодо стійкого злочинного угруповання у 110-й окремій механізованій бригаді, яке очолив заступник командира.Про це повідомляє пресслужба ДБР.Посадовець протягом тривалого часу наживався на підлеглих та використовував погрози, щоб уникнути викриття. Загальна сума завданих державі збитків перевищила 5 млн грн. Один із військових, перебуваючи під тиском організатора, скоїв самогубство.Обвинувальний акт скеровано до суду.У червні 2024 року один із військових вирішив викрити протиправні дії в підрозділі й забрав у посадовця сумку з 1,5 млн грн незаконних коштів та передав її працівникам ДБР. Командування намагалося приховати злочин, оформивши його в СЗЧ і заявивши про нібито викрадення зброї. Фактично чоловіка шукали для фізичної розправи. Заступник командира організовував його викрадення та погрожував вбивством йому та його родині. Завдяки оперативним діям ДБР цьому вдалося запобігти.А 27 грудня 2024 року працівники Бюро провели обшуки, виявили зброю, про яку нібито було заявлено як «вкрадену», та затримали посадовця.Слідство встановило, що протягом двох років у бригаді діяв механізм «поборів»: військовим, які не бажали проходити службу, пропонували «не з’являтися» за половину зарплати. Деяким із них навіть оформлювали бойові виплати. Тих, хто не бажав платити, відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту.До схеми входили командир групи матеріального забезпечення, троє водіїв і працівник ремонтної майстерні. Один із підлеглих, який під тиском організатора підробляв документи, скоїв самогубство, залишивши записку з прямим зазначенням винного.У межах окремих проваджень ДБР досліджує інші епізоди діяльності посадовця — ймовірне розкрадання військового майна та харчів. Збитки можуть перевищувати 30 млн грн.Під арештом перебуває майно заступника командира на понад 14 млн грн, придбане після 2022 року, зокрема:• елітна квартира в Одесі (60 кв. м);• квартира в Хмельницькому (75 кв. м);• гараж (40 кв. м);• дві земельні ділянки біля «Буковелю»;• автомобіль Mercedes-Benz;• рахунки та цінні папери майже на 4 млн грн.Понад 7 млн грн у різній валюті передано в АРМА.Заступнику командира інкримінують: ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 129 КК України.До суду також скеровано обвинувальні акти щодо:• командира групи МЗ (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1),• чотирьох солдатів (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409).Санкції статей — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.