У пунктах пропуску на Волині можливі черги через технічні роботи





Про це Маргарита Вершиніна.



Можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" і "Устилуг-Зосин" на Волині.



"Зараз по "Устилугу" 25 машин очікує на виїзд з України. На в'їзд немає. Це робоча черга і зазвичай у нас перед вихідними спостерігається збільшення пасажиро-транспортного потоку. І враховуючи те, що вже наближаються канікули, то також прогнозуємо збільшення і виникнення черг", — розповіла Маргарита Вершиніна.



Завершити технічні роботи у базі даних польської митної служби планують орієнтовно до 15:00 18 грудня.

