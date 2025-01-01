У пунктах пропуску на Волині можливі черги через технічні роботи
Сьогодні, 13:05
Через проведення сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща, у пунктах пропуску на кордоні можливе сповільнення пропуску і черги.
Про це Суспільному 18 грудня повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" і "Устилуг-Зосин" на Волині.
"Зараз по "Устилугу" 25 машин очікує на виїзд з України. На в'їзд немає. Це робоча черга і зазвичай у нас перед вихідними спостерігається збільшення пасажиро-транспортного потоку. І враховуючи те, що вже наближаються канікули, то також прогнозуємо збільшення і виникнення черг", — розповіла Маргарита Вершиніна.
Завершити технічні роботи у базі даних польської митної служби планують орієнтовно до 15:00 18 грудня.
